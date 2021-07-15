Канберра, 15 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом 15 июля правительство штата Виктория, расположенного на юго-востоке Австралии, объявило о введении в регионе пятидневного локдауна. Об этом в тот же день сообщил телеканал Nine News.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

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Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Виктории Дэниэл Эндрюс заявил, что ограничения вступят в силу в ночь на 16 июля по местному времени.

Жителям штата будет разрешено покидать свои дома только для покупки еды и медикаментов, получения медицинской помощи, ухода за лицами на попечении, похода на работу и в учебное учреждение или совершения двухчасовой прогулки в радиусе пяти километров от места жительства.

С 16 июля все жители Виктории также должны носить медицинские маски как помещениях, так и на улице.