Москва, 15 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России на этой неделе разрешат проводить клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова заявила 15 июля на встрече с наставниками конкурса «Лидеры России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

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Она пояснила также, что 1% привитых приводит к снижению ежесуточного числа инфицированных примерно на 0,27%.

«Если исходить из того, что у нас ежесуточный прирост сейчас в стране чуть больше 0,4%, что такое 0,27% — это очень много», — сказала Скворцова.

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