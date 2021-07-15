Курск, 15 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Курской области 15 июля зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе был выявлен 43 тыс. 361 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 41 тыс. 209 пациентов, в том числе 154 — за последние сутки.