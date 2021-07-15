Трюдо: Канада не будет торопиться со снятием ограничений на въезд в страну
Оттава, 15 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отмена обязательного карантина для полностью привитых от COVID-19 канадцев прошла «очень успешно». Однако ввиду распространения новых штаммом коронавируса по всему миру канадское правительство не намерено торопиться в вопросе снятия ограничений на въезд в страну для других категорий приезжающих. Об этом 15 июля написала газета The Toronto Star.
С 5 июля полностью привитые граждане Канады, лица, постоянно проживающие на территории страны, отдельные члены их семей и некоторые другие группы въезжающих освобождены от требования соблюдать двухнедельных карантин при условии, что они сдадут отрицательных тест на COVID-19.
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»
Однако канадская граница остается закрытой почти для всех остальных категорий граждан. В ходе пресс-конференции Трюдо предупредил, что со снятием других ограничений на въезд его правительство торопиться не будет.