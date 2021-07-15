Оттава, 15 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отмена обязательного карантина для полностью привитых от COVID-19 канадцев прошла «очень успешно». Однако ввиду распространения новых штаммом коронавируса по всему миру канадское правительство не намерено торопиться в вопросе снятия ограничений на въезд в страну для других категорий приезжающих. Об этом 15 июля написала газета The Toronto Star.

Steve Jurvetson Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

«Прямо сейчас мы стали свидетелями успеха, когда канадцы могут вернуться в Канаду без соблюдения карантина, если они полностью привиты», — заявил Трюдо во время пресс-конференции в Квебеке 15 июля.

С 5 июля полностью привитые граждане Канады, лица, постоянно проживающие на территории страны, отдельные члены их семей и некоторые другие группы въезжающих освобождены от требования соблюдать двухнедельных карантин при условии, что они сдадут отрицательных тест на COVID-19.

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Однако канадская граница остается закрытой почти для всех остальных категорий граждан. В ходе пресс-конференции Трюдо предупредил, что со снятием других ограничений на въезд его правительство торопиться не будет.