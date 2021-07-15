Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За последние сутки в Ленинградской области выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 июля в федеральном оперштабе. Это на четыре случая меньше, чем днём ранее. Суточная смертность также немного сократилась.

Vk.com/minuscovid_lo Суточная динамика коронавируса в Ленобласти

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Наибольшее число новых носителей за минувшие сутки выявлено в городах Мурино (14), Гатчина и Кириши (по 12), Всеволожск и Тихвин (по 10), Выборг (8).

Общее число заражений за время пандемии в Ленобласти составляет 52 185 случаев. Из числа заболевших COVID-19 граждан выздоровели 45 925 человек, в том числе 81 пациент выписан за минувшие сутки.

За 14 июля медики Ленинградской области зафиксировали 10 смертей от последствий коронавирусной инфекции. Это на три случая меньше, чем в предыдущие сутки. Всего болезнь унесла в регионе уже 1924 жизни.

Летальность ковида в Ленобласти составляет 3,68%, примерно столько же, сколько и в соседнем Санкт-Петербурге.