Москва, 15 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Москве сделали прививки от коронавирусной инфекции 60% жителей, состоящих на надомном обслуживании. Об этом 15 июля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Вакцинация

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Она уточнила, что возможность вакцинации для этой категории граждан появилась в середине апреля.

«Всего оба компонента вакцины получили более 60% таких горожан, не имеющих противопоказаний», — сказала Ракова.

Заместитель мэра отметила, что эти граждане оказались в группе риска по состоянию здоровья.