Новосибирск, 15 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 193 новых случая заражения коронавирусом, что на пять случаев меньше, чем накануне, 14 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии в регионе достигло 49 533. В числе заразившихся 3 480 детей. К настоящему времени 43 138 пациентов выздоровели, в том числе 101 за последние сутки.

«Всего в Новосибирской области сделано 2 003 413 тестов на коронавирус», — добавили в оперштабе.