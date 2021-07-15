Оттава, , 11:50 — REGNUM Когда администрация премьер-министра Канады Джастина Трюдо объявила, что следующим генерал-губернатором станет Мэри Саймон, со стороны многих комментаторов последовали одобрительные реплики, однако многих франкоязычных жителей Канады это привело в замешательство, поскольку Саймон не знает одного из двух официальных языков. Об этом 15 июля сообщил телерадиовещатель CBC.

Саймон, которая говорит на английском и инуктитуте, имеет давнюю репутацию защитника коренных народов. Однако будучи бывшей ученицей федеральной дневной школе, расположенной на севере Квебека, Саймон не однократно заявляла, что в детстве ей не предоставили возможности выучить французский язык. Она пообещала попытаться изучить его уже в должности генерал-губернатора Канады.

Журналисты, отмечают, что Саймон почти 20 лет проработала в министерстве иностранных дел и была послом Канады в Дании, но она так и не выучила французский во время своего пребывания на государственных должностях.

В Управлении уполномоченного Канаде по официальным языкам заявили, что по состоянию на 14 июля в ведомство поступило 59 жалоб от граждан, недовольных назначением Саймон.