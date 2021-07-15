Выставки в Греции откроются лишь для вакцинированных — минразвития
Афины , 15 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Торговые ярмарки вновь откроются в Греции с 1 сентября, заявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис во время своей речи на Международной оборонной выставке (DEFEA) в Афинах 14 июля.
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Греция, по его словам, «с 1 сентября вновь откроет выставочный сектор — для вакцинированных лиц, чтобы экономика и деловая жизнь продолжались в условиях здоровья и безопасности».
Приветствуя это решение, генеральный директор выставочного центра Metropolitan Алексис Лагудакис сказал, что «для малых и средних предприятий выставки предоставляют уникальную возможность развивать торговые отношения с предприятиями из других регионов Греции и из-за рубежа».