Афины , 15 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Торговые ярмарки вновь откроются в Греции с 1 сентября, заявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис во время своей речи на Международной оборонной выставке (DEFEA) в Афинах 14 июля.

Греция. Акрополь

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Греция, по его словам, «с 1 сентября вновь откроет выставочный сектор — для вакцинированных лиц, чтобы экономика и деловая жизнь продолжались в условиях здоровья и безопасности».

Приветствуя это решение, генеральный директор выставочного центра Metropolitan Алексис Лагудакис сказал, что «для малых и средних предприятий выставки предоставляют уникальную возможность развивать торговые отношения с предприятиями из других регионов Греции и из-за рубежа».