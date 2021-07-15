Пенза, 15 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 224 новых случая заражения коронавирусом. Накануне выявили 222 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 15 июля подтверждено 52 488 заражений, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 45 805 пациентов, за сутки — 22 человека. Скончались от COVID-19 всего 1,3 тыс. жителей, в том числе за последние 24 часа — 17 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса уже испытывается на детях 12−17 лет. Как утверждают медики, из побочных эффектов — только незначительное повышение температуры.

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