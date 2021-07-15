Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге врачи констатировали 108 летальных исходов, главной причиной которых стали последствия коронавирусной инфекции. Как сообщили 15 июля в федеральном оперштабе, это на шесть случаев больше, чем было сутками ранее. И на семь смертей больше, чем за последние сутки в Москве.

Марина Каширская ИА REGNUM Кладбище

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

По общему количеству смертей от COVID-19 Северная столица отстаёт от Москвы: в Петербурге к 15 июля скончались 17 917 человек, в Москве — 24 068 человек.

Однако летальность болезни в Петербурге намного выше: умерли 3,6% больных против 1,66% в Москве, от общего числа заразившихся.

Максимальным суточным показателем смертности для Петербурга остаётся 119 смертей в сутки, зафиксированных по итогам 28 июня 2021 года.