Нижний Новгород, 15 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки 26 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4622 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июля в регионе выявили 528 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 531 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 132 006 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 6481 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло почти на 130 нижегородцев.

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