Москва, 15 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Предложение Роспотребнадзора выделять на конкурсной основе бюджетные средства регионам, которые признаны «свободными от COVID-19», вызвало недоумение у лидера «Справедливой России» депутата Госдумы Сергея Миронова, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Вызывает недоумение сама идея проведения такого «конкурса» среди регионов. Хорошо известно, что возможности субъектов РФ в области медицинского обеспечения сильно отличаются», — сказал Миронов.

Раздача «грантов» и «премий» может лишь подстегнуть гонку чиновников за показателями, полагает парламентарий. Причем не исключено, что такое соревнование будет проводиться в ущерб пациентам с несвязанными с COVID заболеваниями.

«Гранты» и другие меры поддержки надо давать не чиновникам, а людям — в качестве мер поощрения вакцинации, диспансеризации и реабилитации. Тогда и принуждать к прививке никого не придется», — заключил Миронов.

Роспотребнадзор предложил регионам, «свободным от COVID-19», предоставлять средства в виде межбюджетных трансферов, цель которых — «финансовое обеспечение развития системы здравоохранения субъектов РФ».

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