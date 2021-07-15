Нижний Новгород, 15 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 15 июля выявили 528 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 531 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 132 006 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 377 человек, всего выздоровели с начала пандемии 120 903 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 26 жителей региона, что соответствует рекордному показателю смертей за сутки с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 достигло 4622 человек. Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 6481 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло почти на 130 нижегородцев.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

Напомним, по состоянию на 14 июля в регионе проведено 3 059 998 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7449 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 312,2.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,04. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился, на 14 июля оставались свободными 24% коек инфекционного профиля.