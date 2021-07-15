Афины , 15 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Греция подтвердила 2938 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 14 июля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Накануне сообщалось о 3109 случаях.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Греция зафиксировала в сумме 447 718 случаев заражения с начала пандемии.

За последние 24 часа также зарегистрировано семь смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 12 813 человек.

В общей сложности 135 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 84,4% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет или старше.

Кроме того, 100 ковид-пациентов были госпитализированы за последние 24 часа.

Средний возраст новых зараженных составляет 42 года, в то время как средний возраст умерших — 78 лет.