Сеул, 15 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделал 111 631 человек. Об этом 15 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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По состоянию на 00:00 15 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 15 836 992 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 30,8%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 400 107 человек, а препаратом Pfizer — 4 244 051 человек, препаратом Janssen — 1 129 687 человек, Moderna — 63 147 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране сделали 102 тыс. человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 6 183 732 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1600 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 173 511.

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