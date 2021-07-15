Екатеринбург, 15 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 484 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нынешние показатели — рекордные с начала пандемии COVID-19. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 12 июля 2021 года (464 носителя вируса). Всего подтверждено 99 537 случаев заражения коронавирусом.

По данным структуры, за сутки в регионе выявили вирус SARS-CoV-2 у 132 жителей Екатеринбурга, остальные новые носители проживают в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе запретили массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за роста заболеваемости COVID-19.