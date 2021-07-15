Краснодар, 15 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 14 июля, сообщалось о 226 носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«32 положительных теста на COVID-19 получили в Анапе, 24 — в Динском районе, 22 — в Краснодаре. 18 жителей инфицированы в Тимашевском районе, по 14 — в Кореновском и Белореченском районах, 12 — в Сочи. По 11 пациентов прибавилось в Выселковском и Тихорецком районах, 10 — в Геленджике, восемь — в Староминском районе», — сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 55 070 человек, в том числе 3 492 ребёнка. Выздоровевшими после ковида в регионе признаны 46 229 человек. Не справились с заболеванием и осложнениями 3 755 человек.

На 15 июля в ковид-стационарах Кубани остаются 2277 граждан с коронавирусом, в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 75 пациентов, ещё семеро на ЭКМО. На дому лечатся 2 809 граждан.