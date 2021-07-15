Москва, 15 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Третьи сутки подряд в России обновляется максимум по числу умерших в результате заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба от 15 июля, за последние 24 часа в стране от ковида скончался 791 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на пять человек больше, чем накануне, когда умерли 786 человек, а 13 июля инфекция унесла жизни 780 человек. Всего в стране с начала пандемии скончались 146 069 человек.

Уточняется, что за сутки в РФ медики выявили 25 293 новых случая заражения SARS-CoV-2. Наибольшие цифры в Москве (5237), Подмосковье (2444) и Санкт-Петербурге (1954). Всего с начала распространения коронавируса подтверждено 5 882 295 случаев заражения.