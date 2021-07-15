Москва, 15 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Просьбу представителей Шереметьевского профсоюза летного состава разрешить ввоз зарубежных вакцин от коронавируса депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») расценил как пораженческую позицию.

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«Это пораженческая позиция! Мы должны добиваться повсеместного международного признания наших замечательных вакцин, а не пускать к нам их подозрительные опасные снадобья», — отметил Журавлёв в Facebook.

Представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили главу правительства РФ Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от коронавируса, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что Россия и Китай использовали поставки своих вакцин от COVID-19 в политических целях.

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