Москва, 15 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. После использования подложных сертификатов для получения QR-кодов на портале госуслуг возбуждено уголовное дело, сообщает 15 июля пресс-служба прокуратуры Москвы.

QR-код

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По данным прокуратуры, неустановленное лицо, приобретя подложные сертификаты о вакцинации против COVID-19, предъявило их на портале государственных услуг для получения QR-кодов, позволяющих посещать заведения общественного питания. Незаконные действия фиксировались в период с 25 июня по 7 июля 2021 года.

Отмечается, что уголовное дело не было своевременно возбуждено, и органы прокуратуры потребовали устранить нарушения. В результате дело возбудили по ч. 5 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).