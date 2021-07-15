Atlus опубликовала новый трейлер Shin Megami Tensei V
Токио, 15 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Сети появился новый трейлер японской ролевой игры Shin Megami Tensei V. Его опубликовали 15 июля на YouTube-канале компании Atlus.
Nintendo Switch
В ролике показаны фрагменты истории и игрового процесса проекта. По сюжету, японскому школьнику предстоит обуздать могущественную тёмную силу и сразиться со множеством опасных потусторонних демонов.
Релиз Shin Megami Tensei V запланирован на 12 ноября 2021 года. Игра является эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.