Токио, 15 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Сети появился новый трейлер японской ролевой игры Shin Megami Tensei V. Его опубликовали 15 июля на YouTube-канале компании Atlus.

Nintendo Switch

В ролике показаны фрагменты истории и игрового процесса проекта. По сюжету, японскому школьнику предстоит обуздать могущественную тёмную силу и сразиться со множеством опасных потусторонних демонов.

Релиз Shin Megami Tensei V запланирован на 12 ноября 2021 года. Игра является эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.