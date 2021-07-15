Екатеринбург, 15 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина выступила с поддержкой обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп работников в регионе. Об этом спикер сообщила журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Мы поддерживаем [обязательную вакцинацию]. Более того, когда бываем в округе, разъясняем необходимость вакцинации», — цитирует ТАСС Бабушкину.

Сейчас в регионе вакцинация проводится добровольно. Однако в Пермском крае уже перешли к обязательной вакцинации для отдельных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не исключил введения в городе обязательной вакцинации от коронавируса.

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