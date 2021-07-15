Москва, 15 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Более половины (62,3%) российских предпринимателей подготовились к возможному введению нового локдауна в стране и в состоянии выдержать непродолжительные ограничения. Об этом говорится в опросе, проведенном сервисом онлайн-исследований Oprosso.

AlexanderStein Бизнес

Согласно исследованию, 28% респондентов сообщили, что могут продержаться несколько месяцев, 9% — до полугода. Вместе с тем 23,5% опрошенных вообще не видят проблем в дистанционной работе.

21% опрошенных сообщил о готовности продержаться несколько недель, 18% считают, что на какой бы срок ни ввели локдаун, избежать значительных потерь у них не выйдет.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани, передает РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что локдаун или другие жёсткие ограничения из-за коронавируса введены в России в ближайшее время не будут.

Приведя в пример Москву, где в результате принятых мер наступила «определённая стабилизация» роста числа заболевших COVID-19, чиновник отметила, что свою лепту в улучшение вносит интенсивная вакцинация.

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