Сеул, , 11:09 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль удерживает первенство в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведённого с 12 по 13 июля среди 2036 человек в возрасте старше 18 лет, 27,8% респондентов поддерживают кандидатуру бывшего прокурора, что на 4,5% меньше, чем три недели назад.

Известно, что показатель ниже 30% зафиксирован впервые за последние четыре месяца.

На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, которого поддерживает 26,4% респондентов. За три недели показатель вырос на 3,6%.

За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (15,6%) и бывший министр юстиций Чху Ми Э (5,2%).