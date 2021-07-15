Джакарта, 15 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приветствовала возвращение Соединенных Штатов (США) к многосторонности и призвала США играть более позитивную роль в регионе, сообщает Antara.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

«Лидерство США в международном сотрудничестве будет способствовать тому, чтобы мир стал лучше для всех. Сотрудничество должно быть приоритетом», — заявила Ретно Марсуди на специальном заседании министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США.

По словам главы МИД Индонезии, хорошие отношения между США и АСЕАН будут выгодны не только странам АСЕАН, но и США.

Ретно Марсуди выразила признательность за лидерство США в борьбе с глобальной пандемией, в частности за их обязательство поделиться 500 млн доз вакцины с другими странами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил готовность продолжать оказывать помощь АСЕАН в поставках вакцин в регионе и восстановлении экономики. Соединенные Штаты также поощряют расширение сотрудничества в области изменения климата, зеленой экономики, возобновляемых источников энергии и устойчивого развития в регионе.

АСЕАН — это четвертый по величине торговый партнер США.

Генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой призвал США поддержать различные инициативы Ассоциации по борьбе с пандемией, включая рамочную программу комплексного восстановления АСЕАН и соглашение о создании туристических коридоров.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США выразил глубокую озабоченность ситуацией в Мьянме.