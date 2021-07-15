Ростов-на-Дону, 15 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Контролировать ношение масок пассажирами обязали водителей. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Krd.ru Масочный режим в Краснодаре

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«Соблюдение масочного режима обязан контролировать водитель. Во время рейда инспекторы раздают пассажирам без индивидуальной защиты одноразовые маски. За нарушения перевозчикам грозит штраф или снятие с транспортного средства с маршрута», — написал глава городской администрации в Instagram.

В настоящее время решено расторгнуть контракт с перевозчиками «ЮТК» и «Авто-Сити», обслуживающими микрорайоны Суворовский и Новое поселение. Эти предприятия не поспешили устранить выявленные нарушения.