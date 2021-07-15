Москва, 15 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества исследовали кефир семи торговых марок и обнаружили в трёх образцах кишечную палочку. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба организации.

Imoflow Кефир

Отмечается, что семь образцов исследованы в 2020 году в дополнение к исследованиям 2019 и 2018 года. Всего охвачена продукция 53 торговых марок. В последнем исследовании участвовали образцы кефира «Буренкино», «Лента», «Молочное царство», «Простоквашино», «Каждый день», «То, что надо!» и Parmalat.

«Рейтинг кефира «Буренкино», «Молочное царство» и «То, что надо!» обнулен за наличие бактерий группы кишечной палочки», — указали в Роскачестве.

Эту же продукцию раскритиковали за плесень, невыраженный кисломолочный вкус и запах, привкус пастеризации, недостоверную маркировку.

Кефир «Простоквашино», «Каждый день», «Лента» и Parmalat эксперты признали качественным и безопасным. Он сделан из качественного молока, а крахмал, сухое молоко и растительные жиры в нём отсутствуют.

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