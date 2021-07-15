Мадрид, 15 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Более 60% жителей Испании привились как минимум одним компонентом вакцины от COVID-19. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на отчёт минздрава страны.

(сс) Administración del Principado de Asturias Вакцинация от коронавируса в Испании

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По автономным сообществам в лидерах по наибольшему количеству привитых людям доз по-прежнему остаются Андалусия (8 717 953 доз), Каталония (7 966 456) и Мадрид (6 400 207).

Эти регионы также имеют наибольшее количество жителей с полной стадией вакцинации двумя дозами — 3 937 180, 3 725 943 и 2 896 187 соответственно.