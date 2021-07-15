Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Вопрос Китая является одним из камней преткновения в отношениях США и ЕС, которые после Дональда Трампа уже не те, что были прежде, пишет Майкл Херш в статье, вышедшей 14 июля в Foreign Policy.

По словам Херша, сложившиеся после окончания Второй мировой войны отношения между США и странами Европы очень походят на «традиционный договорный брак» между двумя семьями: он полон трений, угроз отстранения одного супруга от другого, периодических шашней (например, с Россией или Китаем), а также семейного насилия, как в случае с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Однако такой брак предлагает мало сюрпризов, а развод вообще кажется немыслимым. Тем не менее два столпа этого геополитического союза — американский лидер Джо Байден и его немецкая коллега Ангела Меркель — должны встретиться 15 июля в Белом доме, и уже есть ощущение, что отношения между двумя сторонами меняется, возможно, навсегда.

«Американцы все больше разочаровываются нежеланием Европы присоединиться к стратегическому сдвигу Вашингтона от Москвы к противостоянию Пекину. В европейских столицах по-прежнему скептически относятся к надежности США как демократии и партнера, и Байдену удалось развеять эту озабоченность лишь частично», — указал журналист.

Безусловно, Байден приложил значительные усилия, чтобы залечить трансатлантические раны, нанесенные за время правления Трампа. Для этого он говорил и делал почти все правильные вещи во время своего первого заграничного визита в прошлом месяце на саммитах Большой семерки и НАТО. В жестком упреке Трампу, который усомнился в полезности НАТО, Байден назвал альянс «священным обязательством» и разрешил давний спор между Airbus и Boeing. Но Германию и другие страны ЕС раздражает то, с каким нетерпением Байдена стремится подтолкнуть их к новому консенсусу, особенно против Китая. И они знают, почему он так спешит: призрак Трампа и трампизма все еще нависает по ту сторону Атлантического океана.

В самом деле, некоторые эксперты говорят, что травмированные Трампом европейские политики, по всей видимости, уделяют больше внимания внутренним проблемам США, таким как реформа голосования, судьба обструкционизма в Сенате и промежуточные выборы 2022 года, чем традиционным трансатлантическим вопросам, таким как НАТО и расходы на оборону.

Европейским политикам также трудно игнорировать тот факт, что враждебное отношение Байдена к Китаю является скорее продолжением политики Трампа, нежели отказом от нее. Байден также не снял пошлины на сталь и алюминий, которые ввел его предшественник. За исключением президента Франции Эммануэля Макрона, ни один лидер не воплотил этот европейский скептицизм в большей степени, чем Меркель. У нее не только были очень острые отношения с Трампом, но и она старательно улучшала отношения с Пекином. Еще до того, как Байден вступил в должность, она подталкивала другие государства-члены Европейского союза к одобрению крупного инвестиционного соглашения с Китаем, который стал торговым партнером номер один как для Германии, так и для ЕС в целом.

Китай был крупнейшим торговым партнером Германии по объемам товаров в течение последних пяти лет, и немецкие компании фактически наращивают свои инвестиции в предприятия по производству электромобилей, пластмасс, химикатов и других секторов.

Представитель администрации Байдена, который занимается вопросами отношений между США и ЕС, признал, что «предстоит еще много работы». Он тем не менее отметил, что «сближение позиций по Китаю нарастает». Он указал на недавно сформированный Трансатлантический совет по торговле и технологиям, а также на ряд заявлений, осуждающих принудительный труд в недавних коммюнике «Большой семерки» и НАТО.

Даже в этом случае Германия и другие крупные государства ЕС могут не захотеть, по сути, криминализировать ведение определенных видов бизнеса с Китаем, к чему своей новой рекомендацией, похоже, призвал недавно Вашингтон. В ней указывалось, что компании могут быть привлечены к ответственности, если их цепочки поставок связаны с Синьцзяном, где Пекин, как заявляют в администрации США, осуществляет геноцид уйгуров.

И хотя немецкие официальные лица высоко оценили контакты Байдена с Россией на его июньском саммите в Женеве, они также проявляют осторожность, имея коммерческие отношения с Москвой, в первую очередь поддерживая новый газопровод «Северный поток-2», против которого выступает Вашингтон. Официальный представитель Байдена заявил, что не ожидает немедленного разрешения этого спора. В мае Байден снял санкции с немецкой строительной компании, которая задействована в проекте постройки трубопровода. К тому же обсуждения продолжаются.

«На более глубоком уровне европейцы также понимают, что для Вашингтона отношения, которые были в центре геополитики США на протяжении трех четвертей века, уже не так важны. Команда Байдена ставит вопросы Индо-Тихоокеанского региона во главу угла своей повестки дня, в связи с чем возник конкурирующий альянс в форме Четырехстороннего диалога по безопасности, в который входят США, Япония, Индия и Австралия», — отметил Херш.

Такое развитие событий может подтолкнуть Берлин к концепции стратегической автономии, которую отстаивает Макрон, хотя это тоже может занять много времени. ЕС выступила против финансового доминирования США, но не нашла способа избежать тирании доллара. И хотя Макрон и другие европейцы хотят укрепить обороноспособность блока, самая большая страна в ЕС по-прежнему проявляет крайнюю осторожность. Хотя последние выжившие во Второй мировой войне вымирают, а ужасы Холокоста переходят из живой памяти в историю, молодых немцев по-прежнему преследует прошлое своей нации.

«Ясно одно: Байден и Меркель подтвердят, что трансатлантический брак, несмотря на все его проблемы, сохраняется», — заключил журналист.