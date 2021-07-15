Брянск, 15 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Брянской области 15 июля подтверждено 324 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 252 пациента, восемь скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 выявлен у 49 381 жителя. Выздоровели 44 947 человек. Лаборатории выполнили 641 379 исследований на коронавирус, из них 2 576 тестов выполнены за сутки.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 655 пациентов.

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 247 403 жителя Брянской области.