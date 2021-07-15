Токио, 15 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о первом случае положительного тестирования на COVID-19 среди иностранных атлетов, которые должны быть размещены в олимпийской деревне. Об этом 15 июля передает телеканал NHK.

Олимпийские игры

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Отмечается, что спортсмен должен пройти двухнедельный карантин. Пол, вид спорта, а также страна, за которую выступает атлет, не уточняются.

Напомним, Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа.

В настоящее время в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. В связи с этим оргкомитет Олимпиады рассматривает возможность снижения числа гостей и членов иностранных делегаций до менее чем тысячи человек. При этом доступ для посетителей закроют и для спортивных состязаний в рамках Олимпийских игр.

Читайте также: Бах назвал Токио самым подготовленным к Олимпиаде городом