Москва, 15 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Все международные финансовые институты отказались от финансирования проектов с ископаемым топливом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил директор центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов, отвечая на вопрос о темпах глобальной декарбонизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород в таблице Менделеева

«Многие страны Ближнего Востока, прежде всего Саудовская Аравия, диверсифицируют свои экономики, инвестируют в создание финансовых центров, развитие сектора услуг, реализуют мега-проекты по возобновляемой энергетике и производству зеленого водорода, — сказал Сафонов. — Австралия вместо производства и экспорта угля уже реализует ряд проектов применения технологии улавливания углерода, а также производства и поставки зеленого водорода в Европу. В США поставлена цель — 100% «чистой энергии» к 2050 году. Это означает масштабный уход от углеводородов. ЮАР — производит и экспортирует много угля — разработала стратегию глубокой декарбонизации».

Как подчеркнул Сафонов, все международные финансовые институты отказались от финансирования проектов с ископаемым топливом, что сказывается на планах многих стран.

«Угольные и газовые электростанции не строятся в прежних масштабах в юго-восточной Азии и Африке. А Чили планирует стать одним из лидеров по производству и поставке на мировой рынок зеленого водорода!» — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что у РФ есть уникальные возможности для того, чтобы превратиться в одного из мировых лидеров водородной энергетики.