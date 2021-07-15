Бангкок, 15 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Таиланде острова Самуи, Пханган и Тау в Сиамском заливе вновь начали принимать иностранных туристов, сообщает 15 июля газета The Bangkok Post.

Paul Arps Флаг Таиланда

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Отмечается, что в рамках новых правил вакцинированные туристы могут приезжать на Самуи, однако выходить из отеля они могут только на четвертый день после приезда.

Приезжающие на Пханган и Тау туристы должны сдать отрицательный ПЦР-тест после первой недели пребывания на островах.

Отметим, что российские вакцины пока не входят в список разрешенных для въезда в Таиланд, вопрос их признания сейчас рассматривается в минздраве королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таиланде с 12 июля в «тёмно-красных» COVID-зонах, куда входят столица страны — Бангкок и соседние с ней провинции, власти страны ввели комендантский час и новые ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Комендантский час действует с 21:00 до 04:00 и в это время покидать жилище можно будет только в случае острой необходимости.

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