Волгоград, 15 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Заявки на получение паспортов иммунизации и создание на предприятиях зон, свободных от COVID-19, начали оформлять предприниматели Волгоградской области. В комитет по развитию туризма поступили первые восемь запросов, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Официанты в масках

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В Волгоградской области создают реестр паспортов иммунизации предприятий, в котором будет указана фактическая численность трудящихся и процент работников, сделавших прививку против COVID-19 либо переболевших сотрудников. Статус зоны, свободной от коронавируса, действует в течение шести месяцев с момента выдачи такого паспорта. Комитет по развитию туризма получил первые восемь заявок, четыре из которых — предприятия общественного питания.

«Руководители предприятий направляют заявки в электронном виде на официальный адрес облтуризма. После обработки и проверки достоверности данных, в которой задействован региональный комитет здравоохранения, организации выдается паспорт иммунизации, если нарушений не обнаружено. Весь процесс займет не больше одной недели», — разъяснил процедуру председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимир Попков.

Дополнительные ограничительные меры и решение о создании свободных от COVID-19 зон в общественных местах было принято оперативным штабом Волгоградской области 12 июля.