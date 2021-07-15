Вашингтон, 15 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса может усилить у детей проблемы с сердцем, но такой риск незначителен. Об этом заявил детский кардиохирург из США, глава организации William Novick Global Cardiac Alliance Билл Новик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ритм сердца

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По его словам, зафиксировано небольшое количество случаев миокардита — воспаления сердечной мышцы, которые связаны с прививкой от COVID-19. Но специалисты пока не успели изучить их возможные долгосрочные последствия.

«Повторная вакцинация иногда ведет к миокардиту, однако в большинстве случаев эффект остается незначительным», — приводит слова Новика РИА Новости.

Он добавил, что долгосрочные последствия миокардита могут быть серьезными, но большинство пациентов способны их избежать. Тем не менее, если случай действительно серьёзный, в будущем у пациента могут быть проблемы с сердцем.

Кардиохирург подчеркнул, что в мире сложилась чрезвычайная ситуация, и все привитые участвуют в своего рода эксперименте.

«Могут быть побочные эффекты, но на данный момент они не достигают такого уровня, который заставил бы прекратить вакцинацию», — пояснил Новик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет по безопасности Евросоюзного агентства по лекарственным средствам (EMA) предупредил о редких случаях, когда вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna могут привести к миокардиту и перикардиту.

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