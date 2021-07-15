Москва, 15 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года на российском авторынке было продано 4223 пикапа. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Motor1 Пикап Maximus 1000

Самой популярной моделью пикапа в России по итогам отчетного периода стал УАЗ «Пикап», который был продан в количестве 1306 экземпляров. На втором месте — Toyota Hilux. С января по июнь 2021 года дилерам удалось реализовать 1201 единицу данной модели.

Также за первое полугодие текущего года в России дилеры продали 1159 экземпляров Mitsubishi L200. Отмечается, что Toyota Hilux был лидером продаж в январе — апреле и в январе — мае.

В июне 2021 года в России было продано 338 экземпляров УАЗ «Пикап», 195 штук Mitsubishi L200 и 155 единиц Toyota Hilux.

Напомним, Ford планирует оснастить новый пикап Maverick в версии First Edition необычными графическими наклейками и глянцевой черной крышей.

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