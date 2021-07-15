Вашингтон, 15 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Масштабы и сроки проведения любых совместных военных учений Сеула и Вашингтона будут определены в ходе тесных консультаций. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 14 июля в ходе брифинга.

U.S. Army Флаги США и Южной Кореи

По его словам, все решения принимаются на взаимной основе.

Кирби также подчеркнул, что новое командование вооружённых сил США в Южной Корее тесно сотрудничает с южнокорейской стороной для обеспечения постоянной боеготовности объединённых сил.

Однако пресс-секретарь Пентагона отказался отвечать на вопрос журналистов о том, что будет делать Вашингтон, если Сеул будет настаиваться на сокращении или отмене совместных учений.