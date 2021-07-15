Симферополь, 15 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Республике Крым зарегистрирован 381 новый случай заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал в соцсетях утром 15 июля глава Крыма Сергей Аксёнов. Это самое большое суточное число заразившихся в регионе с начала пандемии. Предыдущий рекорд по новым носителям был зафиксирован накануне, 14 июля — 375 случаев.

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«За 14 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 301 выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа», — написал Аксёнов.

Он добавил, что за последние сутки лаборатории Крыма обследовали 6 277 человек. Выздоровели за сутки 418 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии — 53 559 человек, выздоровевших за весь период — 46 575 человек.