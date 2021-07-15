Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал «Манифест врача» с призывом петербургских медиков к гражданам сделать прививку от коронавирусной инфекции и таким образом остановить пандемию. Социальный видеоролик уже вызвал настоящую истерику у так называемых антиваксеров, выступающих против прививок.

vk.com/komzdravspb Кадр ролика «Манифест врача»

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Комздрав Петербурга разместил на своей официальной странице социальной сети минутный видеоролик. На его кадрах врачи — фельдшер скорой помощи Сергей Лобанов, главный хирург Пироговского центра Александр Левчук, рентген-лаборант Нина Черникова, а также студентка медицинского вуза Елизавета Триппель — призвали зрителей сделать прививку от коронавируса. Ролик меньше чем за сутки посмотрели более 29,2 тыс. раз, он вызвал волну обсуждений.

«Каждый день, после работы, мы выходим на улицу и видим радостные беззаботные лица. Мы видим вас, которые перестают носить маски, соблюдать дистанцию, ставя под угрозу жизни, за которые наши коллеги продолжают бороться и днем и ночью. Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники, и без вашей помощи нам не справиться, — обратились к зрителям участника социального ролика. — Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации».

Под постом с видео появилось более полусотни комментариев, большая часть из которых — от антиваксеров, преимущественно женщин, если судить по никнеймам. Комментаторы обвинили медиков, принявших в участие в записи ролика, в «продажности», обозвали «уголовниками» и позволили себе другие оскорбления.

«Сборище уголовников! Вы будете отвечать за всё! За такую рекламу тоже. Позор! Позор всем медикам, которые принимают в этом цирке участие! Позор автору контента, который здесь это размещает!», — написала возмущенная увиденным Алиса Ш.

«Как же вы все достали! Со своими роликами и рекламой Факцинации! То артисты с шоу-бизнесом, то теперь лаборанты, фельдшеры и студенты! Все грамотные и читают про эксперимент», — негодует другая пользовательница Елена А.

«Продажные твари, вот и всë», — бранится Елизавета Е.

«Прививку можно делать если это действительно прививка, а не генномодулирующий, не испытанный, безполезный препарат с не предсказуемыми последствиями. Колитесь сами!», — заявил Андрей Б. (орфографии и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.), повторив расхожий, но ложный довод о том, что прививка якобы «меняет гены» в человеческом организме.

Некоторые комментаторы, помимо бранных слов и высказываний о недоверии вакцинации, задали, как им кажется, ряд неудобных вопросов об исследовании применяемой в России вакцины.

Заметим, что не остались в стороне пользователи сети которые, наоборот, поддерживают массовую вакцинацию от коронавируса. Они же посоветовали антиваксерам посмотреть видео из реанимации, где лежат сотни пациентов с тяжелой формой ковида, и пообщаться с теми, кто прошел через ИВЛ и ЭКМО, потому что не был вовремя привит.

«Вы не прививайтесь, не используйте лекарств, они все основаны на генномодификации, не ешьте продуктов, в них химия, не пользуйтесь телефонами, они излучают, отключите электричество, оно вредно. Вы человек из темных веков. Не колитесь, пожалуйста, пусть природа отсеет вас, как слабый элемент», — посоветовал антиваксерам Виктор С.

Также под постом оставили слова благодарности врачам и те, кто лично столкнулся с инфекцией и ощутил на себе всю тяжесть течения заболевания.

«Господа «антипрививочники» ! Я не знаю, кто здесь специалист, кого из родственников переболевших вы все слушаете, какой информацией владеете (пока данные и источник никто из вас не предоставил). Но есть действительно специалисты, ученые и у нас, и за рубежом. И есть мировая статистика, которая доступна. Не ведитесь на сплетни. Весь мир удивляется, что у нас столько «антипрививочников», когда навалом вакцины ! Они в очередях стоят за нашей вакциной и немалые деньги платят (две статьи о нашей вакцине в уважаемых научных изданиях вышли). Неужели у вас всех даже чувства самосохранения не осталось?! Не говоря об уважении к окружающим людям и, соответственно, соблюдении мер безопасности. Вы взвесьте: прививка (которая дает возможность бороться с вирусом) или «безумный риск» (типа, как будет…) ! Неужели дух отрицания у вас так велик, как и ваши знания, что вы легко рискуете не только своей, но и чужими жизнями, в т.ч. и детей», — обратилась к оппонентам Вера С.

Отметим, с начала массовой вакцинации населения от коронавируса в Санкт-Петербурге хотя бы первым компонентом вакцины привиты уже более 1,1 млн человек.