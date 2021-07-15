Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. За истекшие сутки ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции в Петербурге сдали 38 079 человек, сообщили 15 июля в городском оперштабе.

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Новый суточный показатель тестирования оказался на 3,5 тыс. больше, чем в предыдущие сутки.

Также на 14 июля обработано 25 583 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, за 13 июля в Петербурге зафиксировано 1942 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Данные за 14 июля будут известны в ближайшее время.