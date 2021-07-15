Москва, 15 июля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту животных и вводящий штрафы за нарушения условий их содержания, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Владимир Бурматов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

(сс) LUM3N Жестокое обращение с животными

Максимальный размер штрафа составит для граждан — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 200 тыс. рублей.

КоАП дополняется статьей, вводящей штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных. Санкции предполагают как предупреждение, так и штрафы на граждан до 3 тыс. рублей, а на юрлиц — до 30 тыс. рублей.

Вводятся штрафы за содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию — штраф предполагается установить в размере до 150 тыс. рублей.

Предлагается карать и жестокое обращение с животными — при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния штраф составит для граждан до 15 тыс. рублей, а на юрлиц — до 100 тыс. рублей.

Вводятся штрафы и за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

Предполагаются и штрафы за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с бездомными животными.

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