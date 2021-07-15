Джакарта, 15 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность ситуацией в Мьянме и призвал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) принять меры для прекращения насилия и восстановления демократии в стране, сообщает Antara.

U.S State Department Энтони Блинкен

На специальной встрече министров иностранных дел США и стан АСЕАН, Энтони Блинкен призвал АСЕАН принять «немедленные меры» по ситуации в Мьянме.

Госсекретарь США также призвал к освобождению всех «несправедливо задержанных» в Мьянме и восстановлению демократических преобразований в стране.

На встрече Энтони Блинкен также подчеркнул, что США отвергают «незаконные морские притязания Китая» в Южно-Китайском море.