Берлин, 15 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье Gemballa представило раллийную версию внедорожного суперкара Porsche. Видеоролик с машиной размещён на YouTube-канале Marc Philipp Gemballa.

Gemballa Porsche 911 Marsien

Новинка от ателье называется Marsien. Она создана Марком Филиппом Гембаллой, сыном покойного владельца тюнинг-ателье Gemballa Уве. По своей сути данный автомобиль является современной интерпретацией легендарного спортивного купе.

Клиренс модели равен 250 мм в режиме бездорожья. Однако его можно уменьшить при движении по дороге до 120 мм. Корпус авто полностью сделан из углеволокна. Также машина может похвастаться многорычажной конфигурацией задней подвески. Отмечается, что амортизаторы при изменении рельефа дороги реагируют в течение 20 миллисекунд.

Под капотом модели функционирует модернизированный ателье Ruf шестицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом производительностью 740 л. с.

Напомним, компания RM Sotheby's готовит к торгам уникальный Porsche 356 Coupe 1954 года выпуска. Аукцион пройдёт в Калифорнии (США). Данный автомобиль — единственная гоночная модель в своем роде. Porsche 356 Carrera 1500 Coupe был создан при участии гонщика Вальтера Глёклера.

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