Каракас, 15 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил МИД страны добиться у Испании выдачи одного из лидеров венесуэльской оппозиции — Леопольдо Лопеса. Об этом он заявил в ходе брифинга.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

«Я поручил главе МИД Хорхе Арреасе связаться с недавно назначенным главой МИД Испании [Хосе Мануэлем] Альбаресом, предъявить ему все доказательства и попросить об экстрадиции Леопольдо Лопеса — главного зачинщика госпереворота, террора, насилия, а теперь еще и преступности. Мы потребуем экстрадиции и будем настаивать на том, чтобы правительство Испании уважало международное право и не становилось пособниками терроризма и насилия против Венесуэлы», — сказал Мадуро.

По его словам, согласно данным прокуратуры, Лопес причастен к организации террористической ячейки боевиков, которую накануне ликвидировали в Каракасе силовики.

Мадуро подчеркнул, что разногласия между Венесуэлой и Испанией не могут оправдать игнорирование испанскими властями «доказанных фактов финансирования и организации терроризма и насилия».