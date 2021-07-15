Гавана, 15 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Государственные производственные предприятия Кубы переходят от фиксированных к гибким зарплатам. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава министерства экономики Кубы Алехандро Хиль.

Елена Хованская ИА REGNUM Мясник одной из частных мясных лавок. Гавана, Куба

«Шкала заработной платы в государственной социалистической компании будет постепенно упразднена, что повысит ее автономию и повысит доходы ее работников», — сказал Хиль.

По его словам, в первую волну изменения коснутся сразу нескольких предприятий. Такая мера позволит предприятиям управлять фондом зарплаты с большим поощрением эффективных работников. Изменения начнутся во второй половине 2021 года.

Власти страны намерены провести стимуляцию экономики за счёт активизации сферы микро-, малых и средних предприятий, и именно с этим связаны правовые изменения. В рамках новых правил будет разделить права владения и управления, что обеспечит большую независимость и придаст указанной области импульс.