Сеул, 15 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Вчера, 14 июля, в столице Южной Кореи представители малого бизнеса провели акцию протеста на автомобилях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

(сс) 0532-2008 Автомобиль

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

По данным источников, более 750 частных предпринимателей проехали на машинах с включенными аварийными сигналами около 11 км в центре Сеула. Бизнесмены требуют от властей отмены четвертого уровня социального дистанцирования и компенсации ущерба от принятых антиковидных мер.

«Мы требуем, чтобы правительство ввело новую систему социального дистанцирования, сняло ограничения на число участников собраний и компенсировала наши убытки», — заявил в ходе пресс-конференции представитель временного комитета индивидуальных предпринимателей Ким Ги Хын.

В целях предотвращения скопления людей полиция установила контрольно-пропускные пункты в десятках районов города и организовала контроль за маршрутом следования автомобилей. Были зафиксированы факты столкновения между демонстрантами и полицией.

В настоящее время в Сеуле действует четвёртый уровень социального дистанцирования, запрещающий массовые митинги и допускающий лишь одиночные пикеты.