Москва, 15 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Сотрудников ряда сфер начали проверять в Москве на соблюдение требований о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Официанты в защитных масках

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

«В соответствии с указом мэра Москвы проверки начнем с 15 июля», — сказал Данчиков «Интерфаксу».

Он отметил, что контроль за выполнением требований возложен на столичные органы исполнительной власти и Роспотребнадзор. В контрольных мероприятиях будут применять информационные технологии.

За нарушение организациям может грозить штраф от 30−50 тыс. до 300 тыс. рублей. Он может дойти до 1 млн рублей в зависимости от типа организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила привить от COVID-19 не менее 60% сотрудников ряда отраслей. Требование относится в том числе к торговле, салонам красоты, соляриям, баням и саунам, бассейнам, фитнес-клубам, организациям образования, здравоохранения и соцзащиты, театрам, кинозалам, концертным залам и другим предприятиям и организациям. До 15 июля сотрудники должны были привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной.

Читайте также: Детей на иглу вакцины — стали известны сроки клинических исследований