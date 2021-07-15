Белград, , 09:25 — REGNUM Руководство Сербии не позволит, чтобы в стране опять были созданы большие и мощные преступные организации наподобие ранее уничтоженной группы Велько Беливука. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 14 июля.

По его словам, сербские госорганы намерены продолжить борьбу против криминала и коррупции с тем, чтобы Сербия в итоге стала «одной из самых безопасных стран, привлекательной для инвесторов».

«Я верю, что мы в этой сфере сделаем большой прорыв, и что Евросоюз это признает и наградит Сербию открытием новых глав переговоров (о присоединении к ЕС — ИА REGNUM)», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что ранее Брюссель требовал от Сербии ужесточить борьбу против криминала и коррупции в стране, чтобы достичь критериев для приема в ЕС.