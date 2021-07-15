Варшава, 15 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции 14 июля сообщил, что новый штамм коронавируса — индийский — существует в Польше, но пока не повлиял на среднее количество новых случаев заражения. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Сейчас у нас стабильно всего около 100 новых случаев заражения в сутки. Однако осенью данная ситуация может кардинальным образом изменится. Осенью все вернутся с улиц в здания, офисы, и, возможно, эта мутация коронавируса попадёт в такую среду или группу людей, где она будет легче распространяться», — заявил министр.

Недзельский также добавил, что осенняя ситуация будет очень сильно зависеть от двух факторов: первый — это количество привитых; а второй —это социальное поведение и соблюдение санитарных норм.

«Опираясь на статистические данные можно констатировать, что на данный момент 10% от всех случаев заражений COVID-19 в Польше приходятся на индийским штамм. По данным из других стран, эта мутация более заразна и быстрее распространяется, поэтому в скором времени она может вытеснить обычный коронавирус и начать доминировать. Анализируя эпидемиологические ситуации в Великобритании и Израиле, где количество привитых составляет 50% и 60% населения, мы можем увидеть, что индийский штамм заражает в основном тех, кто не привился», — заключил он.